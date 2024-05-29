«الوقاية والسلامة» تشارك في الملتقى الأول للبيئة والصحة المهنية

الشارقة (وام)

تشارك هيئة الوقاية والسلامة في الملتقى الأول للبيئة والصحة والسلامة المهنية في قطاع التعليم الذي انطلق تحت شعار «مدارسنا آمنة ومستدامة». ويتضمن الملتقى، الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في مجمع زايد التعليمي بالسيوح - الشارقة، العديد من الفعاليات والورش التثقيفية والتوعوية في مجال البيئة والصحة والسلامة. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال البيئة والصحة والسلامة في المؤسسات التعليمة مما يسهم في زيادة الوعي والخبرة لدى طلبة المدارس والمختصين.

وقال الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، إن الهيئة تسعى من خلال مشاركتها في هذا الملتقى إلى تقديم الخبرات والمعارف في مجال الوقاية والسلامة، إلى جانب التوعية بأهمية تطبيق معايير السلامة في المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب والمجتمع التعليمي ككل.