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علوم الدار

"الأمن السيبراني".. تحديثات جديدة لسد ثغرات أمنية بأجهزة الراوتر

"الأمن السيبراني".. تحديثات جديدة لسد ثغرات أمنية بأجهزة الراوتر
29 مايو 2024 13:11

أعلن مجلس الأمن السيبراني أن شركة "تي بي لينك" أطلقت تحديثات أمنية جديدة لسد عدة ثغرات أمنية بأجهزة الراوتر.

وقال مجلس الأمن السيبراني عبر حسابه على منصة "إكس": "أطلقت شركة تي بي لينك تحديثات أمنية جديدة لسد عدة ثغرات أمنية بأجهزة الراوتر، قد تسمح للمهاجمين بالحصول على تنفيذ أوامر عشوائية على الجهاز المستهدف". 

 

 

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