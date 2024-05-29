"الأمن السيبراني".. تحديثات جديدة لسد ثغرات أمنية بأجهزة الراوتر

أعلن مجلس الأمن السيبراني أن شركة "تي بي لينك" أطلقت تحديثات أمنية جديدة لسد عدة ثغرات أمنية بأجهزة الراوتر.
وقال مجلس الأمن السيبراني عبر حسابه على منصة "إكس": "أطلقت شركة تي بي لينك تحديثات أمنية جديدة لسد عدة ثغرات أمنية بأجهزة الراوتر، قد تسمح للمهاجمين بالحصول على تنفيذ أوامر عشوائية على الجهاز المستهدف".
أطلقت شركة تي بي لينك تحديثات أمنية جديدة لسد عدة ثغرات أمنية بأجهزة الراوتر ، قد تسمح للمهاجمين بالحصول على تنفيذ أوامر عشوائية على الجهاز المستهدف.— Cyber Security Council (@cscgovae) May 29, 2024
للاطلاع على تفاصيل الثغرات يرجى متابعة الرابط التالي:https://t.co/uiAta4eIoI
TP-Link recently released security updates to… pic.twitter.com/eTYFNx31Rz