أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تستضيف نخبة من الخبراء لمناقشة التطورات الحالية في الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، اليوم، عن تنظيم جلسة حوارية في مقرها بأبوظبي، بالتعاون مع مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة في صربيا، تحت عنوان «الشرق الأوسط: إعادة النظر في السعي لتحقيق الأمن»، وبمشاركة نخبة من الدبلوماسيين، بمن فيهم نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، والسفيرة نبيلة الملا، محاضرة متميزة في الجامعة الأميركية في الكويت، وفوك يريميتش، رئيس مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة.



وتنظم الأكاديمية بشكل مستمر مجموعة من الحوارات والجلسات النقاشية حول القضايا الإقليمية والعالمية الملحة، وتوفر كذلك منصة رائدة تجمع الخبراء من جميع أنحاء العالم، وهو ما يتماشى مع سعي الأكاديمية الرامي إلى تمكين طلابها من خلال اطلاعهم على التجارب الواقعية، ووجهات النظر المختلفة والضرورية لتعزيز تقدمهم الأكاديمي والمهني وتأهيلهم ليصبحوا دبلوماسيين مميزين في المستقبل.

وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «تعد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية منصة رائدة تجمع المفكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز التطورات والتعقيدات الإقليمية وتمهيد الطريق للحلول المستدامة. وإن تنظيم مثل هذه النقاشات يؤكد التزامنا بتوفير تجربة تعليمية مبتكرة للطلبة تتيح لهم الوصول إلى نقاشات ثرية تعزز فهمهم للدبلوماسية، كما تعمل هذه الفعاليات على إكساب الطلبة مهارات فريدة تؤهلهم ليشغلوا مناصب رفيعة للمساهمة بشكل فعال في معالجة التحديات الإقليمية والعالمية في المستقبل».



من جانبه، قال فوك يريميتش، رئيس مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة: «فخورون بتعاوننا وشراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بصفتها واحدة من أرقى المؤسسات الأكاديمية في الشرق الأوسط. ولعل الأكاديمية المنصة الأمثل لإطلاق العدد الجديد من مجلتنا رسمياً، والذي يتناول التحديات المعاصرة التي تمر بها المنطقة وأثرها الكبير على تحقيق السلام والاستقرار العالميين. نتطلع إلى الفرص القيّمة التي سيوفرها هذا التعاون لتعزيز العلاقات بين دول البلقان والخليج وتعزيز الوعي والفهم العام للتطورات الحالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي».



وعلى هامش الجلسة الحوارية، وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة، إيذاناً ببدء شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسستين، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات وفعاليات مشتركة وبدء مشاريع تعاونية، وتعزيز عملية التبادل النشط لأفضل الممارسات والرؤى لإثراء الرحلات الأكاديمية والمهنية للطلاب والمهنيين على حد سواء.



ومن خلال الاستفادة من الشبكة الواسعة والموارد في مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة، ستتمكن الأكاديمية من تعزيز دورها كمؤسسة رائدة في مجال دراسات العلاقات الدولية والتنمية المستدامة في المنطقة. كما ستسهم الشراكة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في التصدي للتحديات المحتملة، بما يعزز وعي المجتمع الدولي في القضايا الإقليمية والعالمية المُلحة مثل التوترات الجيوسياسية أو التنويع الاقتصادي أو التقدم التكنولوجي أو جهود الاستدامة، عبر اجتذاب أبرز العقول والخبراء، وبما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة. كما عززت الأكاديمية من سمعتها العالمية كمركز رائد للتبادل الفكري والتطوير المهني عبر التزامها بمناقشة التحديات المعاصرة في الشرق الأوسط.