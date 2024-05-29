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علوم الدار

تنويه مهم من شرطة أبوظبي بشأن المخالفات المرورية

تنويه مهم من شرطة أبوظبي بشأن المخالفات المرورية
29 مايو 2024 14:43

نفت شرطة أبوظبي، اليوم، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية في إمارة أبوظبي، وتوضح أن الخصم 35% على المخالفة في حال تم دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكابها باستثناء المخالفات الخطرة.

وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة من تحرير المخالفة ضمن مبادرة "بادر واستفد".

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وأكدت شرطة أبوظبي على ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات داعية أفراد المجتمع إلى تجنب نشر وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الرسمية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
المخالفات المرورية
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