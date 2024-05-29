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علوم الدار

"وزارة الصحة" تدعو الحجاج إلى أخذ تطعيم الإنفلونزا والتطعيمات اللازمة

"وزارة الصحة" تدعو الحجاج إلى أخذ تطعيم الإنفلونزا والتطعيمات اللازمة
29 مايو 2024 15:09

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، المسافرين لأداء مناسك الحج إلى أخذ تطعيم الإنفلونزا وتلقي التطعيمات اللازمة والتأكد من الحصول على جميع الجرعات الأساسية المطلوبة قبل السفر بـ 15 يوماً، لضمان فعالية اللقاح وتوفير المناعة الكافية للوقاية، والتأكد من تسجيل الجرعات المأخوذة في بطاقة التطعيمات الدولية من قبل المراكز الصحية المعتمدة، واتباع كافة الإرشادات والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر.

وأفادت الوزارة في بيانها، بأن تطعيم الإنفلونزا إلزامي، وحثت الحجاج على زيارة المراكز الصحية المعتمدة لأخذ التطعيمات اللازمة قبل مغادرة الدولة بفترة كافية لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة، والحرص على توفر كمية كافية من الأدوية، والتأكد من أخذ جميع التحصينات اللازمة والموصي بها، وممارسة بعض التمرينات الرياضية بصفة منتظمة.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة على أهمية تلقي الحجاج المتوجهين من دولة الإمارات، التطعيم ضد الإنفلونزا كجزء من الاستعدادات الصحية لموسم الحج، منوهاً إلى أن هذا الإجراء يحقق حماية صحتهم وضمان سلامة المجتمع من الأمراض المعدية التي قد تنتشر في التجمعات الكبيرة مثل موسم الحج.

من جانبها أوضحت الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية أهمية اتباع التدابير الوقائية لتجنب المشاكل الصحية أثناء أداء مناسك الحج وتجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني حيث أن هذه الظروف يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالأمراض، مشددة على ضرورة الالتزام بنظام تغذية صحي ومتوازن لضمان الحفاظ على الصحة والقدرة على أداء المناسك بشكل مريح وآمن.

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