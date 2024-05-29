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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل سفير إيران

سعود بن صقر يستقبل سفير إيران
29 مايو 2024 15:30

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه، عبر سعادة رضا عامري، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات التي تربط البلدين.

المصدر: وام
إيران
سعود بن صقر
الإمارات
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