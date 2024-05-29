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علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي الرئيس الكوري السابق في إطار زيارة دولة إلى سيؤول

رئيس الدولة يلتقي الرئيس الكوري السابق في إطار زيارة دولة إلى سيؤول
29 مايو 2024 15:33

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، لي ميونغ باك، رئيس جمهورية كوريا السابق، وذلك خلال زيارة دولة يقوم بها سموه إلى كوريا.

وتبادل سموه والرئيس الكوري السابق خلال اللقاء الأحاديث الودية، معرباً سموه عن سعادته برؤية فخامة لي ميونغ باك، متمنياً له دوام الصحة والعمر المديد. واستذكر الجانبان زياراتهما السابقة على مدى سنوات، سواء إلى جمهورية كوريا أو دولة الإمارات، والعمل معاً على بناء جسور قوية للتعاون بين البلدين، مشيرين إلى ما أثمر عنه هذا التعاون من تطور نوعي كبير في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوريا، والتي ارتقت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية» وتجسدت في أحد أهم مشاريع التعاون بين البلدين وهو «المشروع النووي السلمي» الذي بدأ خلال رئاسة لي ميونغ باك.

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وقال سموه: «إن العلاقات الإماراتية - الكورية تشهد أقوى مراحل ازدهارها ودوركم رئيسي فيما حققته وهذا ما سنظل نذكره دائماً». من جانبه، أعرب الرئيس السابق عن بالغ سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة واعتزازه بالعمل معه خلال المرحلة السابقة على تعزيز علاقات البلدين وازدهارها على جميع المستويات.

المصدر: وام
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