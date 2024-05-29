شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً في منطقة الحفار

نوهت شرطة أبوظبي⁩ ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء، بأنها ستنفذ تمريناً مساء اليوم الأربعاء 29 مايو بمدينة أبوظبي "منطقة الحفار".

ويأتي التمرين بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، لذا يمنع الاقتراب والتصوير حرصاً على السلامة العامة.