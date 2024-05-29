شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً في منطقة الحفار

نوهت شرطة أبوظبي ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء، بأنها ستنفذ تمريناً مساء اليوم الأربعاء 29 مايو بمدينة أبوظبي "منطقة الحفار".
ويأتي التمرين بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، لذا يمنع الاقتراب والتصوير حرصاً على السلامة العامة.
#تنويه | تنفذ #شرطة_أبوظبي ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي و بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الأربعاء 29 مايو بمدينة أبوظبي " منطقة الحفار" لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) May 29, 2024