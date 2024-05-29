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علوم الدار

خلال زيارة رئيس الدولة لكوريا.. وزارة الخارجية تطلق أول بعثة ذكية في الخارج

شعار وزارة الخارجية
29 مايو 2024 15:42

أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق أول بعثة ذكية في العالم مقرها سيؤول، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات القنصلية كافة على مدار الساعة، من خلال أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

ويأتي إطلاق البعثة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية كوريا بهدف تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات. ‎حضر إطلاق البعثة الذكية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وهونغ سوك، سفير ونائب الوزير لشؤون الدبلوماسية العامة في وزارة خارجية كوريا، وخالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، وفيصل لطفي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، وعبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا. 

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وتعد البعثة الذكية لدولة الإمارات في كوريا الأولى من نوعها في العالم، ضمن مشروع تم تنفيذه تماشياً مع «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» و«استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية»، حيث يهدف هذا المشروع إلى تقديم الخدمات القنصلية باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي والحلول المتطورة التي تهدف إلى تصفير البيروقراطية وزيادة نسبة رضا المتعاملين. وبهدف التكامل مع الجهات الحكومية، فقد تم التعاون مع وزارة الداخلية والربط مع الأنظمة الداعمة لتشغيل وإدارة الخدمات المقدمة في البعثة، بالإضافة إلى العمل مع الشركات الوطنية لتوفير وتسخير أحدث التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والعمل على تطويرها بشكل مستمر.
 
وتقدم البعثة الخدمات القنصلية كافة، والتي تشمل خدمة تصديق المستندات وإصدار وثيقة العودة والتسجيل عبر منصة «تواجدي» والتعامل مع البلاغات الطارئة للمواطنين. كما بإمكان مواطني دولة الإمارات طرح الأسئلة وتلقي الإجابات مباشرة من خلال خدمة الهولوجرام، والتي تتوفر باللغة العربية والكورية والإنجليزية. وفي هذه المناسبة، قال عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا: "يعد تدشين القنصلية الذكية في سيؤول - كأول بعثة توظف استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات في العالم- خطوة رائدة في تفعيل الذكاء الاصطناعي لخدمة متعاملينا بشكل أفضل وأسرع، ما يعكس التزام وزارة الخارجية بتقديم أحدث التقنيات لتسهيل الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين في بعثات دولة الإمارات حول العالم.

المصدر: وام
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