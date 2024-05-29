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علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي الرئيس الكوري في ختام زيارته إلى كوريا

رئيس الدولة
29 مايو 2024 16:25

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، فخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة والسيدة الأولى كيم كيون هي .. ترافقه سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية .. وذلك في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى كوريا.
وتبادل سموه والرئيس الكوري، خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق علاقات البلدين .. معبرين عن ارتياحهما للنتائج المهمة التي خرجت بها الزيارة فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الثنائية.
وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس الكوري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال الزيارة، متميناً لجمهورية كوريا وشعبها الصديق المزيد من النماء والازدهار.
 

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