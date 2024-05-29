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علوم الدار

عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي ينقل قطاع الإعلام إلى المستقبل

عمر العلماء
29 مايو 2024 16:33

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ضرورة وضع تشريعات فعالة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وزيادة الوعي حوله في قطاع الإعلام.

وقال معاليه على هامش أعمال اليوم الثاني من النسخة الـ22 من منتدى الإعلام العربي الذي يقام تحت مظلة قمة الإعلام العربي 2024، إن الإعلام الإماراتي والإعلام العربي ككل قادر على النمو في ظل هذه التطورات وعلى مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي، معرباً عن تطلعه إلى أن يقود الإعلام الإماراتي تحول هذا المشهد.

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وأضاف معاليه أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً فعالاً في القطاع الإعلامي، موضحاً أن الإعلام سيشهد في المرحلة المقبلة استخدامات مختلفة من هذه التقنيات التي تساعد على تطوير المحتوى والطروحات، كما سيسهم هذا التطور في توفير أساليب عديدة للجمهور المتلقي تغطي الاهتمامات كافة التي بدورها ستؤدي إلى الوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين الإعلاميين وزيادة تفاعل الجمهور مع المحتوى.

وأكد معاليه الأهمية التي يحظى بها قطاع الإعلام في المجتمعات كعامل رئيسي لرفع مستوى الوعي حول التطورات التي تحصل على الأصعدة كافة، وقال إن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشهد الإعلامي كداعم للمحتوى المطروح في المؤسسات الإعلامية يخلق فرصاً نوعية تزيد من الإمكانيات والقدرات، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يأخذ المنصات الإعلامية والإعلاميين ككل إلى المستقبل.

المصدر: وام
عمر سلطان العلماء
قطاع الإعلام
الذكاء الاصطناعي
المنصات الرقمية
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