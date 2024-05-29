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علوم الدار

رئيس الدولة يختتم زيارته إلى كوريا

رئيس الدولة
29 مايو 2024 16:56

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم سيؤول في ختام زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كوريا الصديقة استغرقت يومين.

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ورافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة وفد ضم كلاً من .. سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وجاسم محمد بو عتابة رئيس دائرة المالية في أبوظبي ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي ومعالي فيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة واللواء الركن مسلم الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومحمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وطارق الحوسني الأمين العام لمجلس التوازن ومعمر أبو شهاب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن وعبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى كوريا.

المصدر: وام
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