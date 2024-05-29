رئيس الدولة ينعى سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة. وقدم سموه خالص التعازي لأبنائه والعائلة الكريمة.





وقال سموه في رسالة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"رحم الله سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة وأسكنه فسيح جناته. من الرعيل الأول الذي عمل مع الشيخ زايد، رحمه الله، بإخلاص وتفان. خالص التعازي لأبنائه والعائلة الكريمة".

رحم الله سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة وأسكنه فسيح جناته. من الرعيل الأول الذي عمل مع الشيخ زايد، رحمه الله، بإخلاص وتفان. خالص التعازي لأبنائه والعائلة الكريمة. pic.twitter.com/KN2BJSXk6n — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 29, 2024