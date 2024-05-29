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علوم الدار

رئيس الدولة ينعى سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة

رئيس الدولة ينعى سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
29 مايو 2024 17:10

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة. وقدم سموه خالص التعازي لأبنائه والعائلة الكريمة.
 

وقال سموه في رسالة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"رحم الله سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة وأسكنه فسيح جناته. من الرعيل الأول الذي عمل مع الشيخ زايد، رحمه الله، بإخلاص وتفان. خالص التعازي لأبنائه والعائلة الكريمة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
سعيد العتيبة
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