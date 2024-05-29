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علوم الدار

محمد بن راشد: سعيد بن أحمد العتيبة كان جزءاً من البناء والتأسيس الاقتصادي في الدولة

محمد بن راشد: سعيد بن أحمد العتيبة كان جزءاً من البناء والتأسيس الاقتصادي في الدولة
29 مايو 2024 18:39

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سعيد بن أحمد العتيبة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس:"رحم الله سعيد بن أحمد العتيبة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان .. كان جزءاً من البناء والتأسيس الاقتصادي في الدولة .. وذاكرة حيّة للعاصمة.. وأحد الروّاد الأوائل مع المؤسس طيب الله ثراه".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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