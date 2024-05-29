رئيس الدولة يصل بكين في زيارة دولة إلى الصين

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى العاصمة بكين اليوم في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تستمر يومين .. وذلك تلبية لدعوة فخامة الرئيس شي جين بينغ.

ويضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة كلاً من: سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة والشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، واللواء الركن مسلم الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخالد محمد جديد الشحي نائب رئيس بعثة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وطارق عبد الرحيم الحوسني الأمين العام لمجلس توازن، ومعمر عبدالله أبوشهاب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن.