سعود بن صقر يفتتح مصنع "شوبا للصناعات النموذجية"

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن تبني رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة يمثل فيها القطاع الصناعي دوراً مهماً في تعزيز ازدهار ورخاء الإمارة، يعد ركيزة أساسية في استراتيجية رأس الخيمة الرامية إلى ضمان مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مصنع "شوبا للصناعات النموذجية" لتصنيع واجهات الألمنيوم، إحدى شركات مجموعة شوبا، والذي تم إنشاؤه على مساحة نحو 250 ألف متر مربع، في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بما حققته الإمارة من تكامل وتناغم اقتصادي بين مختلف قطاعاتها الحيوية بالتوازي مع ما تشهده من تنمية شاملة عزز من حضورها ومكانتها كوجهة داعمة لنمو وازدهار الأعمال، وفقاً لأعلى المعايير العالمية التي تراعي قضايا الاستدامة البيئية والاجتماعية والصحية.

وقال سموه: "تعد الصناعة محركاً رئيسياً في تحفيز النمو الاقتصادي، وتنسجم رؤيتنا لهذا القطاع مع الاستراتيجية الوطنية في تسريع التقدم الصناعي وتبني التقنية المتقدمة والحلول المبتكرة، وتعزيز دوره في التنافسية العالمية من أجل دعم اقتصادنا المحلي والوطني".

وأضاف سموه: "نولي أهمية لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم مساهمتها في اقتصادنا، إيماناً منا بما نملكه من مقومات نجاح لهذا القطاع من توافر الكفاءات الوطنية والبنية التحتية المتقدمة، والفرص السانحة لنمو وازدهار الأعمال، والتي تشكل دافعاً قوياً للشركات الإقليمية والعالمية لتعزيز تواجدها في الإمارة، والاستفادة من تلك المقومات لتوسيع أعمالها في المنطقة والوصول إلى مختلف الأسواق العالمية الواعدة".

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجولة تفقدية في المنشأة الجديدة، اطلع خلالها على وحداتها التصنيعية المجهّزة بأحدث الآلات والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الروبوتية، والبنية التحتية المتطورة، الهادفة إلى تعزيز النمو على المدى الطويل.

وتوجه القائمون على المنشأة الصناعية الجديدة، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على دعمه القطاع الصناعي في إمارة رأس الخيمة من خلال تسخير كافة الإمكانات، وتوفير التسهيلات اللازمة من أجل نجاح ونمو وازدهار الشركات العاملة في الإمارة.

شهد حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في رأس الخيمة، والمجموعة.