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علوم الدار

محمد بن راشد: مستمرون في دعم القطاع الإعلامي العربي وتكريم المبدعين العرب

محمد بن راشد
29 مايو 2024 20:46

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجوائز الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي.

وأكد سموه: أننا مستمرون في دعم القطاع الإعلامي العربي وتكريم المبدعين العرب.
 
 وقال سموه في رسالة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "4000 إعلامي في أكبر تجمع للإعلاميين العرب في قمة الإعلام العربي في عامها الـ22 نبارك للفائزين بجوائز الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي ... مستمرون في دعم القطاع الإعلامي العربي وتكريم المبدعين العرب".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منتدى الإعلام العربي
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