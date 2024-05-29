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علوم الدار

حمدان بن زايد: ‏برحيل سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة فقدنا أحد رجالات الوطن الأوفياء

حمدان بن زايد: ‏برحيل سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة فقدنا أحد رجالات الوطن الأوفياء
29 مايو 2024 22:37

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة.. ودعا سموه الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "برحيل سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، فقدنا اليوم أحد رجالات الوطن الأوفياء، ورفيق زايد ممن عمل معه بإخلاص، حيث عايش مراحل تطور الإمارات ونهضتها الشاملة منذ البدايات، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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