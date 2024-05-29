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علوم الدار

طحنون بن زايد: خالص التعازي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة

طحنون بن زايد: خالص التعازي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة
29 مايو 2024 22:50

قدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، خالص التعازي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة، أحد رجالات الرعيل الأول الذين قدموا الكثير في خدمة وطنهم بتفان وإخلاص.

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وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "خالص التعازي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة، أحد رجالات الرعيل الأول الذين قدموا الكثير في خدمة وطنهم بتفان وإخلاص. نعزي أسرة الفقيد وأبناءه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: وام
سعيد العتيبة
الشيخ زايد
طحنون بن زايد
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