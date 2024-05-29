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علوم الدار

خلال لقائه طلبة الدولة الدارسين في كوريا.. رئيس الدولة: الشعب الكوري سيرى الإمارات من خلالكم

رئيس الدولة خلال لقاء الطلبة بحضور حامد بن زايد
30 مايو 2024 01:29

سيؤول (وام)
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الكورية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية كوريا الصديقة.
وتعرف سموه، خلال اللقاء، على تخصصات الطلبة وأوضاعهم الأكاديمية وتبادل معهم الأحاديث الودية، وحثهم على المثابرة والتفوق في مسيرتهم العلمية من أجل الإسهام مع بقية إخوانهم الطلبة في تعزيز نهضة دولة الإمارات الحضارية، من خلال ما اكتسبوه من حصيلة معارف وعلوم.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء أبنائه الطلبة، والاطمئنان على أحوالهم، مؤكداً أن جميع طلبة الإمارات داخل الدولة وخارجها هم محل اهتمام قيادة الدولة التي لا تدخر جهداً في توفير مختلف الإمكانات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم في اكتساب المعرفة العلمية، ونيل المستويات الدراسية العالية، وتحقيق تطلعات بلدهم من خلالهم.

وقال سموه: إن الطلبة الإماراتيين الدارسين في كوريا جزء مهم من مستقبل العلاقات الإماراتية - الكورية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على الاستفادة من تجربة كوريا التنموية الرائدة، وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية معها في مختلف المجالات، ولديها خطط طموحة لمستقبل هذه العلاقات.

وأضاف سموه: «إن الشعب الكوري سيرى الإمارات من خلالكم، فأنتم تجسدون قيمها وثقافتها وصورتها الحضارية»، كما حثهم في الوقت ذاته على التعرف على ثقافة المجتمع الكوري حتى يكونوا جسراً ثقافياً بين الشعبين، بما يسهم في تعزيز علاقات البلدين، بجانب إبراز التطور التنموي الذي حققته الدولة بما يعزز سمعتها في العالم.

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وأكد سموه أهمية أن ينخرط الطلبة في مجالات العلوم الحديثة بمختلف أنواعها، كونها السبيل لتحقيق طموحات الدولة التنموية، وتعزيز تنافسية العالمية، وفي الوقت نفسه يحافظون على هويتهم وتقاليدهم وعاداتهم.
وأعرب سموه عن تمنياته النجاح والتوفيق لأبنائه الطلبة للإسهام في مسيرة الدولة واستثمار ما حصلوه من علوم وخبرات لخدمة أهدافها التنموية.

من جانبهم، أعرب طلبة الإمارات عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معبرين عن شكرهم للاهتمام الخاص والمتابعة المباشرة اللذين يوليهما سموه لأبنائه الطلبة في الخارج، كما عبروا عن تقديرهم لما توفره لهم الدولة من دعم وإمكانات لمواصلة مسيرتهم العلمية بتميز. 

الحضور
حضر اللقاء، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة.

الإمارات
محمد بن زايد
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سيؤول
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