الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد: القيادة تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار في بناء منظومة تعليمية متكاملة

خالد بن محمد بن زايد في صورة جماعية مع الخريجين بحضور نخبة من القيادات الفكرية والأكاديمية
30 مايو 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، حفل تخريج دفعة عام 2024 من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والتي تضم 826 طالباً وطالبة من برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية في الجامعة.

وهنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الخريجين وأولياء أمور الطلبة وإدارة الجامعة بهذا الإنجاز الأكاديمي، متمنياً سموه للطلبة الخريجين التوفيق في مسيرتهم المستقبلية، والنجاح في تحقيق طموحاتهم، والإسهام في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار وخدمة الوطن، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ويُحقق أهداف التنمية الشاملة. وأكد سموه ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير للاستثمار في بناء منظومة تعليمية وأكاديمية متكاملة لإعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة، وقادر على مواكبة تطلعات المستقبل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وكرَّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عدداً من طلاب وطالبات الجامعة المتميزين والحاصلين على درجة البكالوريوس، وذلك بحضور نخبة من القيادات الفكرية والأكاديمية بالدولة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأولياء أمور الخريجين الجدد، الذين بلغ عددهم 826 طالباً وطالبة، حصل 61 منهم على درجة الدكتوراه، و244 على درجة الماجستير، و498 على درجة البكالوريوس من مختلف برامج العلوم والهندسة، إضافة إلى 23 خريجاً وخريجة من كلية الطب والعلوم الصحية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
رئيس الدولة يلتقي الرئيس الكوري في ختام زيارته إلى كوريا

كما تقدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مشيداً بالجهود التي يبذلها سموه ودوره في الارتقاء بمكانة جامعة خليفة التي حظيت بمراتب متقدمة ضمن التصنيفات الدولية للمؤسسات الجامعية من خلال برامجها الأكاديمية ومبادراتها البحثية في مختلف المجالات العلمية.
وقال البروفيسور الدكتور السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة: «نبارك للطلبة هذا التخرج، ونتمنى لهم النجاح في أداء أدوار مهمة في ريادة مستقبل الاقتصاد القائم على المعرفة في أبوظبي والمنطقة وعلى مستوى العالم»، مؤكداً أن طلبة جامعة خليفة يعدون سفراء للتميز الأكاديمي، وسيساهمون في ترك أثر كبير في المجتمع على نطاق واسع، وسيحملون اسم الجامعة بكل فخر واعتزاز.

وأعرب البروفيسور السير جون، في كلمته، عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على ما يقدم سموه من دعم دائم لجامعة خليفة، وعلى توجيهات سموه السديدة لجميع القطاعات الأكاديمية والبحثية في الدولة بصفة عامة، مؤكداً أن جامعة خليفة حصلت على المركز الأول في دولة الإمارات والمركز الـ40 على مستوى قارة آسيا، وفقاً لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات في قارة آسيا عام 2024، الأمر الذي يُعَد إنجازاً كبيراً يؤكد مكانة الجامعة المرموقة كواحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وحققت جامعة خليفة، خلال هذا العام الأكاديمي، العديد من الإنجازات الأكاديمية والبحثية، من خلال التركيز على الابتكارات التكنولوجية وبناء علاقات تعاون استراتيجي مع مختلف الشركاء في العالم لتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتطوير تكنولوجيا تطبيقات الفضاء الجوي، وإجراء الدراسات المتقدمة في مجال طباعة المواد ثنائية الأبعاد في الفضاء، وغيرها من المجالات الحيوية، حيث افتتحت الجامعة مؤخراً أكاديمية للأمن السيبراني ومركزاً لدعم الابتكار.
مجلة
أطلقت الجامعة، مجلة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والتي تهتم بالابتكارات العلمية الدولية والإقليمية، إضافة إلى مجلة بحثية سنوية «إكسبلورر» تسلط الضوء على تحليلات الجينوم الأولى من نوعها لسكان دولة الإمارات المصابين بداء السكري وغيرها من المواضيع المبتكرة الأخرى.

خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
جامعة خليفة
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
آخر الأخبار
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
الأخبار العالمية
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
30 مايو 2024
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
الأخبار العالمية
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
30 مايو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل: الحرب في غزة مستمرة لـ 7 أشهر أخرى
30 مايو 2024
أليكسي ديومين
الأخبار العالمية
بوتين يعين أليكسي ديومين سكرتيراً لمجلس الدولة الروسي
30 مايو 2024
عبد الله اللافي وستيفاني خوري خلال اللقاء
الأخبار العالمية
مصادر لـ«الاتحاد»: تحركات أممية لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
30 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©