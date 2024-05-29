اختتام فعاليات مؤتمر «تجربة المريض» في أبوظبي

هدى الطنيجي (أبوظبي)

اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الدولي السادس لتجربة المريض 2024 في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبمشاركة مدينة الشيخ شخبوط الطبية كشريك رئيس، ودائرة الصحة في أبوظبي كشريك استراتيجي، والعديد من مؤسسات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

وقالت الدكتورة حصة المزروعي، المدير الطبي بإدارة شؤون المرضى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إن المؤتمر يعد نقلة نوعية في تجربة المريض، وأهم نقاط المؤتمر التي طرحت خلال الجلسات المتعددة تصب في تحسين جودة الرعاية الصحية، من خلال التحاور مع الوفود المشاركة ضمن المؤتمر بأهم خبراتنا، وكيفية نقلها للوصول إلى تجربة رفيعة المستوى، مع تعزيز طرق التواصل والتعاون مع المرضى وذويهم، عبر بناء منظومة جديدة لرفع جودة الخدمات».

وذكرت أن أهم ما ميز جلسات اليوم الثاني من المؤتمر، وجود المجتمع ضمن النقاشات، حيث كانت المؤتمرات المنعقدة في السابق تركز على المريض فقط، لتشهد هذه النسخة إشراك الأهالي وذوي المرضى في المؤتمر للتحدث عن خدمات الرعاية الصحية.