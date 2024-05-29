الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام فعاليات مؤتمر «تجربة المريض» في أبوظبي

اختتام فعاليات مؤتمر «تجربة المريض» في أبوظبي
30 مايو 2024 01:28

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
رئيس الدولة يلتقي الرئيس الكوري في ختام زيارته إلى كوريا

اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الدولي السادس لتجربة المريض 2024 في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبمشاركة مدينة الشيخ شخبوط الطبية كشريك رئيس، ودائرة الصحة في أبوظبي كشريك استراتيجي، والعديد من مؤسسات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.
وقالت الدكتورة حصة المزروعي، المدير الطبي بإدارة شؤون المرضى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إن المؤتمر يعد نقلة نوعية في تجربة المريض، وأهم نقاط المؤتمر التي طرحت خلال الجلسات المتعددة تصب في تحسين جودة الرعاية الصحية، من خلال التحاور مع الوفود المشاركة ضمن المؤتمر بأهم خبراتنا، وكيفية نقلها للوصول إلى تجربة رفيعة المستوى، مع تعزيز طرق التواصل والتعاون مع المرضى وذويهم، عبر بناء منظومة جديدة لرفع جودة الخدمات». 
وذكرت أن أهم ما ميز جلسات اليوم الثاني من المؤتمر، وجود المجتمع ضمن النقاشات، حيث كانت المؤتمرات المنعقدة في السابق تركز على المريض فقط، لتشهد هذه النسخة إشراك الأهالي وذوي المرضى في المؤتمر للتحدث عن خدمات الرعاية الصحية.

أبوظبي
المؤتمر العالمي لتجربة المريض
فاطمة بنت مبارك
الرعاية الصحية
الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
الأخبار العالمية
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
30 مايو 2024
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
الأخبار العالمية
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
30 مايو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل: الحرب في غزة مستمرة لـ 7 أشهر أخرى
30 مايو 2024
أليكسي ديومين
الأخبار العالمية
بوتين يعين أليكسي ديومين سكرتيراً لمجلس الدولة الروسي
30 مايو 2024
عبد الله اللافي وستيفاني خوري خلال اللقاء
الأخبار العالمية
مصادر لـ«الاتحاد»: تحركات أممية لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
30 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©