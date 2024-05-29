الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعيد العتيبة.. مسيرة حافلة بالعطاء

سعيد العتيبة.. مسيرة حافلة بالعطاء
30 مايو 2024 01:28

سيد الحجار (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
رئيس الدولة يلتقي الرئيس الكوري في ختام زيارته إلى كوريا

كان سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، رحمه الله، أحد الرواد الأوائل في أبوظبي، حيث رافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ شبابه، وفي بدايات حكمه لمدينة العين، كما شهد بدايات تطور دولة الإمارات، وأسهم بشكل بارز في النهضة الاقتصادية التي حققتها الدولة على مدى عقود.
وتولى سعيد العتيبة مناصب، منها رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورئيس اتحاد غرف الإمارات، ورئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي سابقاً، ونائب رئيس بنك أبوظبي التجاري، وكان من مؤسسي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عام 1969، حيث أسهم بجهوده في توطيد العلاقات الاقتصادية مع دول عدة، وأسهم في فتح مكتب تجاري بين أبوظبي والصين.
ولد العتيبة عام 1916، في فريج «حي» الظهر، بأبوظبي، وحفظ القرآن الكريم، وتعلم القراءة والكتابة، في طفولته على يد عدد من الأساتذة الكبار، وبدأ تجارته في اللؤلؤ في سن الرابعة عشرة من عمره، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، اتجه إلى تجارة الذهب والبضائع الأخرى بين الهند ودبي، وفي الخمسينيات اتجه إلى تجارة السيارات والمعدات المستعملة بين أبوظبي وقطر والبحرين، فضلاً عن استيراد الأعلاف من الهند. 
وبدأ العتيبة نشاطه بمجال الأعمال والاستثمار، مع تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966، حيث عمل وكيلاً لشركات عالمية بمجالات عديدة، منها المقاولات والسيارات. واليوم تستمر أعمال مجموعة العتيبة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها العقارات.
وللعتيبة الكثير من الأعمال الإنسانية، داخل الإمارات وخارجها، حيث كان حريصاً على تقديم يد العون لكل من يحتاج إلى المساعدة من دون تفرقة، سائراً على نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تبني نهج التسامح، والعمل على ترسيخه قولاً وفعلاً.
كما برع الفقيد في الشعر النبطي، وتميز بصدق خطابه وجزالته، وأبدع الكثير من القصائد التي تروي تجاربه الغنية.

الإمارات
سعيد العتيبة
أبوظبي
زايد بن سلطان
الغرف الإماراتية
الصين
آخر الأخبار
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
الأخبار العالمية
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
30 مايو 2024
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
الأخبار العالمية
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
30 مايو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل: الحرب في غزة مستمرة لـ 7 أشهر أخرى
30 مايو 2024
أليكسي ديومين
الأخبار العالمية
بوتين يعين أليكسي ديومين سكرتيراً لمجلس الدولة الروسي
30 مايو 2024
عبد الله اللافي وستيفاني خوري خلال اللقاء
الأخبار العالمية
مصادر لـ«الاتحاد»: تحركات أممية لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
30 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©