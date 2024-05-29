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هزاع بن زايد: سعيد العتيبة أحد رجال الدولة الأوائل

هزاع بن زايد: سعيد العتيبة أحد رجال الدولة الأوائل
30 مايو 2024 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، المرحوم سعيد بن أحمد العتيبة، مؤكداً أنه كان أحد رجال الدولة الأوائل ممن رافقوا الوالد الشيخ زايد، رحمه الله، في رحلة البناء والنهضة والتنمية.
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «برحيل سعيد بن أحمد العتيبة تفقد أبوظبي والإمارات، أحد رجال الدولة الأوائل ممن رافقوا الوالد الشيخ زايد، رحمه الله، في رحلة البناء والنهضة والتنمية. نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، راجين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

هزاع بن زايد
الإمارات
سعيد العتيبة
زايد بن سلطان
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