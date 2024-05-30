شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 5 طرق

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في عدة طرق بسبب الضباب.

وذكرت الشرطة اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الفقع ( الفقع - العجبان ) وطريق الشيخ مكتوم بن راشد ( سيح السديرة- الطويلة ) وطريق الفاية ( دوار سيح شعيب - جسر محمد بن راشد ) وطريق الطف ( دوار سويحان - جسر العجبان ) وطريق الشيخ محمد بن راشد (جسر سيح السديرة - جسر كيزاد ).