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شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 5 طرق

شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 5 طرق
30 مايو 2024 07:47

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في عدة طرق بسبب الضباب.

 وذكرت الشرطة اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الفقع ( الفقع - العجبان )  وطريق الشيخ مكتوم بن راشد ( سيح السديرة- الطويلة )  وطريق الفاية ( دوار سيح شعيب - جسر محمد بن راشد ) وطريق الطف ( دوار سويحان - جسر العجبان ) وطريق الشيخ محمد بن راشد (جسر سيح السديرة - جسر كيزاد ).

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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