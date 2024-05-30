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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
30 مايو 2024 09:08

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 19.3 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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