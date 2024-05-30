أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 19.3 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل _درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.3 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_ lowest_ temperature recorded over the country today morning was 19.3 °C in Mezaira (Al Dhafra Region) at 05:45 UAE Local time. pic.twitter.com/1kvVXR1KX2 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 30, 2024