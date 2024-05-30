رئيس الدولة: العلاقات بين الدول العربية والصين تاريخية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادته بالمشاركة، اليوم، في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني في بكين بحضور فخامة الرئيس الصيني شي جين بينج وعدد من القادة العرب.

وأكد سموه أن العلاقات بين الدول العربية والصين تاريخية وهناك حرص مشترك على تنميتها وتوسيع آفاقها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"سعدت اليوم بالمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني في بكين بحضور فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من القادة العرب. العلاقات بين الدول العربية والصين تاريخية وثمة حرص مشترك على تنميتها وتوسيع آفاقها، وسياسة دولة الإمارات تقوم على تعزيز أُطر العمل الدولي بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعوبنا نحو الرخاء والازدهار".