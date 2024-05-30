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علوم الدار

إطلاق «استبيان خطة العاصمة» لدفع عجلة التنمية في أبوظبي

إطلاق «استبيان خطة العاصمة» لدفع عجلة التنمية في أبوظبي
30 مايو 2024 11:47

أطلقت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي «استبيان خطة العاصمة» تحت شعار «معاً نرسم المستقبل»، الذي يعكس التزامها بمواصلة العمل لجعل أبوظبي إحدى أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش، وأكثرها تنافسية وحيوية. وتهدف هذه المبادرة إلى جمع الآراء والأفكار والمقترحات التي تمثِّل مختلف شرائح المجتمع، من المواطنين والمقيمين والشركات وغيرهم، للإسهام في تشكيل مستقبل العاصمة.

وقال حمد المطوع، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «نؤمن بأنَّ المدينة المثالية هي التي تعكس طموحات سكّانها وتطلُّعاتهم، وتلبِّي احتياجاتهم، لذا تؤكِّد مبادرة (استبيان خطة العاصمة) التي أطلقتها الدائرة لجميع أفراد المجتمع، التزامنا بالعمل وفقَ الرؤية الجماعية لإعادة تشكيل مستقبل أبوظبي بالشكل الذي يعكس آمال واحتياجات وتطلُّعات كلِّ فردٍ ومؤسَّسةٍ في مجتمعنا النابض بالحياة». 

وأضاف: «يُبرز الاستبيانُ حِرصَنا على الإسهام في تطوير العاصمة، بحيث تعبِّر دائماً عن احتياجات سكّانها وتطلُّعاتهم وتعمل من أجلهم، ونسعى إلى إعادة رسم ملامح المستقبل على نحوٍ يلائم جميع شرائح المجتمع، ويضع أيضاً معايير جديدة لتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة على المستوى العالمي».

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ويستند نهج «استبيان خطة العاصمة» على مبادئ التنمية المستدامة طويلة الأمد، التي تشمل المرونة والمشاركة المجتمعية الفعّالة، ما يضمن تحقيق أفضل مستويات الازدهار للأجيال المقبلة.

ودعت الدائرة الجمهور إلى المشاركة في «استبيان خطة العاصمة»، وتقديم الاقتراحات والآراء التي تُسهم في وضع خطط التنمية المستقبلية لأبوظبي، فهو فرصة للجميع للإسهام بتطلُّعاتهم المستقبلية ومقترحاتهم للتطوير ومجالات التحسين في صنع مستقبل أبوظبي.

وأكَّدت الدائرة أنَّ «استبيان خطة العاصمة» مُختصر، لا يتطلَّب إتمامه أكثر من أربع دقائق، ومتاحٌ حتى 31 مايو 2024، عبر الموقع الإلكتروني: plancapitalsurvey.dmt.gov.ae.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
العاصمة أبوظبي
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