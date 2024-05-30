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علوم الدار

"طرق دبي" تطلق مبادرة "مدير الحسابات" لمتعامليها المميزين

"طرق دبي" تطلق مبادرة "مدير الحسابات" لمتعامليها المميزين
30 مايو 2024 15:31

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مبادرة "مدير الحسابات" لمتعامليها المميزين من الشركات والمؤسسات، التي تتعامل مع مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة من خلال إدارة إسعاد المتعاملين.

تهدف المبادرة إلى تعزيز جوانب إسعاد المتعاملين من الشركات والمؤسسات في مجتمع الأعمال المحلي لإمارة دبي، وذلك من خلال تسهيل وتسريع الخدمات المقدّمة إليهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية ولاء المتعاملين من خلال تقديم تجربة خدمة متميزة، والريادة في إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات سلسة وشخصية واستباقية بناء على احتياجات المتعاملين.

وقالت مهيلة الزحمي، مدير إدارة إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن مبادرة "مدير الحسابات" تشكل خطوة مهمة في مواكبة توجهات الحكومة الرشيدة في تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع في جميع القطاعات وعلى صعيد قطاع الأعمال، وتوفير تجربة مخصصة لهذه الفئة التي تعد من الركائز الاقتصادية لإمارة دبي.

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وأضافت أن الشركات والمؤسسات المنضمّة إلى المبادرة تحظى بالعديد من الفوائد الأساسية ومنها توفير مدير الحسابات للشركات لتقديم دعم وتوجيه شخصي حول خدمات هيئة الطرق والمواصلات، والمتابعة المباشرة لاحتياجات واقتراحات المتعاملين مع توفير الاستشارات من الخبراء والمتخصصين داخل الهيئة عن الحاجة، إلى جانب منح الأولوية من خلال المسار السريع في مراكز الخدمة لتقديم طلبات المتعاملين المميزين بسرعة وسهولة.

وأشارت إلى أن المبادرة تسهل الوصول الحصري إلى باقة خدمات أعمال الهيئة، لتمثل فرصة لمجتمع الأعمال من الشركات والمؤسسات المنضمّة إلى هذه المبادرة للعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب اطلاعهم على الفرص الاستثمارية من خلال هذه الاستشارات الوصول إلى خبراء الاستثمار في هيئة الطرق والمواصلات لمناقشة فرص النمو الخاصة بالشركة.
 

المصدر: وام
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