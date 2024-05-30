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علوم الدار

نهيان بن مبارك يفتتح "ريم مول" في أبوظبي

نهيان بن مبارك يفتتح "ريم مول" في أبوظبي
30 مايو 2024 15:27

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم المركز التجاري "ريم مول" في أبوظبي، أحدث وجهات التسوّق والترفيه وأكثرها تطورًا في الشرق الأوسط.

حضر حفل الافتتاح جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة، وطارق سلطان رئيس مجلس إدارة أجيليتي جلوبال، وكل من فيصل جميل سلطان العيسى رئيس مجلس إدارة شركة الفروانية للتطوير العقاري المحدودة، ونادية عقيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفروانية للتطوير العقاري المحدودة، وبدر العلماء مدير مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي "ريم مول" وكبريات شركات قطاع التجزئة.

وقام معاليه والحضور، بجولة في مختلف الردهات والأقسام الفسيحة التي تميز بها ريم مول، وزار معاليه أثناء الجولة "سنو أبوظبي" أكبر حديقة ثلجية على مستوى المنطقة، وتقع على مساحة 9,732 مترا مربعا، وتم افتتاحها في يونيو 2023.

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ويعد "ريم مول"، تحفة معمارية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار في جزيرة الريم بأبوظبي، ويمتد على مساحة إجمالية 186 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، ويتضمن مزايا حصرية ومجموعة فريدة من أرقى العلامات التجارية العالمية حيث يوفّر أكثر من 400 علامة تجارية و80 مطعماً، كما يحتضن أكبر حديقة ثلجية في المنطقة، ويتمتع ببنية تحتية رقمية متطوّرة تدعم التجارة الإلكترونية وتقدّم للزوار تجربة تسوّق معززة رقمياً.

ويمثل استثمار "ريم مول" البالغ 1.3 مليار دولار إضافة ضخمة تساهم في رفع قدرات صناعة السياحة في أبوظبي والمنطقة ويساهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة.

وتم تطوير "ريم مول" عن طريق شركة الفروانية للتطوير العقاري المحدودة، وهي شراكة بين شركة أجيليتي جلوبال، والشركة الوطنية العقارية وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك).

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
ريم مول
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