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تحويل الحركة على شارع سعيد بن راشد بعجمان

تحويل الحركة على شارع سعيد بن راشد بعجمان
30 مايو 2024 16:07

عجمان (الاتحاد) أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بدء العمل في مشروع تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد، وتحويل الحركة المرورية للقادمين من ميناء عجمان ومركز المدينة باتجاه تقاطع الشيخ خليفة، اعتباراً من الاثنين المقبل.
ويشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 69 مليون درهم، إنشاء جسر بطول 500 متر، يضم 3 مسارات، وطرقاً خدمية وتعديل المواقف على جانبي الشارع، وإنشاء تقاطع إشارات ضوئية مع فتحات دوران حرة للخلف تحت الجسور، وإنجاز أعمال الإنارة وشبكة صرف مياه الأمطار، وتنفيذ محطة ضخ مياه الأمطار متضمنة لكافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، ويستغرق العمل في المشروع 14 شهراً للمرحلة الأولى.

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