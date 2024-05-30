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حاكم الشارقة يعتمد المرحلة الجديدة من خطة تأمين العلاج الطبي لمواطني الإمارة

حاكم الشارقة
30 مايو 2024 16:10

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرحلة جديدة من خطة تأمين العلاج الطبي لمواطني ومواطنات إمارة الشارقة، من خلال توفير العلاج في مستشفى الجامعة لمن أعمارهم بين 50 و55 عاما وعددهم 5 آلاف مستفيد بميزانية تقدر بـ 50 مليون درهم سنويا.
 تأتي هذه المرحلة من توفير العلاج لأبناء الشارقة بعد أن كان سموه قد اعتمد المرحلة السابقة وهي توفير العلاج في مستشفى الجامعة لمن أعمارهم فوق الـ 55 عاما وكان عددهم 9654 مستفيدا.
وسيكون من ضمن خطة تأمين العلاج الطبي لمواطني ومواطنات إمارة الشارقة مرحلة قادمة سيتم الإعلان عنها في حينها وهي توفير العلاج لمن أعمارهم بين 45 وحتى 50 عاما من أبناء الشارقة وعددهم 8 آلاف مستفيد.

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