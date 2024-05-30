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رئيس الدولة: سعدت اليوم بلقاء فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين

رئيس الدولة: سعدت اليوم بلقاء فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين
30 مايو 2024 17:15

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء فخامة شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، اليوم في بكين.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت اليوم بلقاء فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، بحثنا علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين، والعمل المتواصل من أجل تعزيزها في مختلف المجالات. نحتفي بمرور أربعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وبما تحقّق من إنجازات مشتركة خلالها، ونمضي معاً بعزيمة وطموح نحو نقلات نوعية جديدة خلال العقود المقبلة بما فيه مصلحة شعبينا».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الصين
الإمارات
شي جين بينج
محمد بن زايد
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