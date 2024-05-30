«الخارجية» تفتح باب التسجيل لبرنامج البعثات الدراسية ابتداء من أول يونيو

أعلنت وزارة الخارجية فتح باب التسجيل لبرنامج البعثات الدراسية عبر موقعها للطلبة الإماراتيين المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الدراسية، وإيفادهم إلى إحدى الجامعات العالمية المرموقة، وذلك بهدف التخصص في المجالات التي تلبي احتياجات الدبلوماسية الإماراتية ورفدها بكوادر إماراتية وجيل مؤهل وفق أرقى المستويات وذلك ابتداءً من 1 يونيو إلى 30 يونيو 2024.

يهدف برنامج البعثة الدراسية إلى تطوير قيادات دبلوماسية قادرة على التأثير إيجابيا في الساحة الدولية، وتزويد الطلبة المبتعثين بالمهارات والكفاءات اللازمة ليصبحوا روادا وصناع تغيير في السياسة الخارجية لدولة الإمارات وتمكينهم من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السلك الدبلوماسي، من خلال توفير أدوات تساعدهم على التميز ودعم مسيرة الإمارات، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مجال الدبلوماسية، مما يسهم في تعزيز التغيير الإيجابي والتطور المستمر.

وأكدت وزارة الخارجية على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية https://www.mofa.gov.ae/ar-ae/scholarship لمراجعة المستندات المطلوبة وشروط التقديم للقبول في البرنامج وهي: أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (حاملو جواز السفر الإماراتي وخلاصة القيد)، ولا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد على 22 عاماً، وحاصلاً على موافقة ولي الأمر، ويكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، ويجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 90% أو ما يعادلها وحاصلاً على شهادة كفاءة في اللغة الإنجليزية (6.5 Academic IELTS) أو ما يعادلها، وحاصلاً على قبول أكاديمي للدراسة من الجامعة (حسب قائمة الجامعات والتخصصات المعتمدة لدى وزارة الخارجية). كما يشترط على الطلاب الموافقة على دراسة لغة ثالثة، في حالة طلب منه ذلك والموافقة على العمل في وزارة الخارجية في السلك الدبلوماسي لفترة تعادل سنوات الدراسة والموافقة على دخول أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بعد التخرج، كما يجب على الطلبة الذكور توفير شهادة إعفاء أو إنهاء من الخدمة الوطنية.

ستتضمن إجراءات الالتحاق عددا من الاختبارات والمقابلات ثم سيمر الطالب بثلاث مراحل بعد القبول إلى أن يصبح دبلوماسياً إماراتياً، تبدأ بالابتعاث للخارج للدراسة والحصول على شهادة البكالوريوس ثم الالتحاق بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والحصول على دبلوم الدراسات العليا المتخـصص في الدبلوماسـية الإماراتية والعلاقات الدولية، والمرحلة الأخيرة هي الالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية والتعيين على السلك الدبلوماسي بعد استيفاء متطلبات التخرج.