مذكرة تفاهم بين «الدفاع» و«الإمارات للشركات الدفاعية»

أبوظبي (وام)

وقعت وزارة الدفاع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، تتولى بموجبها مجلة «الجندي» الصادرة عن وزارة الدفاع التغطيات الإعلامية للمجلس خلال المعارض الدفاعية والأمنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وقع مذكرة التفاهم اللواء الركن محمد خلفان المهيري مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، المشرف العام على مجلة «الجندي»، ومنى أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

وقال اللواء الركن محمد خلفان المهيري إن مذكرة التفاهم تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي المستدام مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وتعود بالفائدة على كلا الطرفين في ظل النمو المتصاعد لقطاع الصناعات الدفاعية الإماراتية في مختلف المجالات، وخدمة لمصالح الدولة وقطاعاتها الصناعية التي باتت تشكل علامة فارقة على المستوى العالمي.

وأكدت منى أحمد الجابر الالتزام بنقل الصورة الفعلية للتطورات والإنجازات في قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات حيث ستسهم مذكرة التفاهم في الوصول إلى محتوى إعلامي متخصص في المعارض الدفاعية وتوفير تغطيات شاملة ومتميزة للإنجازات والمشاريع الرائدة التي يقوم بها أعضاء المجلس من الشركات الصناعية المتخصصة، مشيرة إلى أن: "مجلة «الجندي» تعتبر من أبرز الوسائل الإعلامية المتخصصة في الشؤون الدفاعية، وتعاوننا معها سيتيح فرصاً أكبر لتسليط الضوء على جهود الشركات الوطنية في تطوير القدرات المتخصصة في الدفاع والتكنولوجيا".

وشددت منى الجابر، على أهمية الشراكة في دعم رؤية الإمارات 2071 التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والدفاعية، معربةً عن شكرها وتقديرها لوزارة الدفاع ومجلة «الجندي» على دعمهم المستمر لقطاع الدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية تأسس في عام 2014 ليكون الممثل الوطني للشركات الدفاعية في الإمارات، حيث يعمل على دعم التواصل الفعال بين صناع القرار والشركات الدفاعية الوطنية بما يخدم مصالح الدولة على أفضل وجه.

كما يعد المجلس منصة لبناء وتطوير المصالح المشتركة، وخلق فرص التعاون، وتمكين الصناعات الدفاعية الوطنية، فيما تأسست مجلة «الجندي» عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة.