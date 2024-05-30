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علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث التعاون الأكاديمي مع جامعات ماليزية

خليفة الظاهري ومسؤولو الجامعات في صورة جماعية (من المصدر)
31 مايو 2024 01:07

بهانج (الاتحاد)

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بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أوجه التعاون العلمي والأكاديمي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع جامعة السلطان أحمد شاه الإسلامية، وجامعة السلطان عبدالله في ولاية بهانج الماليزية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة إلى ماليزيا مؤخراً، والتقى الوفد البروفيسور د. أحمد زياد سليمان نائب رئيس جامعة السلطان عبدالله للشؤون الأكاديمية والدولية، والبروفيسور د. محمد فضلي إسماعيل، نائب مدير جامعة السلطان أحمد شاه للشؤون الأكاديمية، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الجامعتين وناقش معهم السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التنسيق والتعاون، للاستفادة من تجربة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال تطوير الدراسات الإسلامية والاجتماعية.
وأكد الدكتور خليفة الظاهري أهمية تدعيم وتعزيز العلاقات الأكاديمية مع الجامعتين، وأن زيارة وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لولاية بهانج الماليزية جاءت ضمن رؤية الجامعة واستراتيجيتها لتعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية مع مجتمعات العالم، ودعم الأفكار المشتركة في ضوء المفاهيم التي تتبناها الجامعة في مجالات التنوع والتعددية والوسطية والاعتدال وقبول الآخر واحترام الهوية والتسامح والسلام، والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة.

الإمارات
ماليزيا
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
خليفة الظاهري
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