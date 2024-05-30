ملتقى في دبي يناقش «تحول القطاع العام»

دبي (الاتحاد)

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الملتقى السنوي لشبكة كليات الإدارة الحكومية للعام 2024، الذي انعقد تحت شعار «تحول القطاع العام»، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 29 مايو 2024.

وحضر الملتقى، الذي انعقد في مقر الكلية، معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والدكتور علي المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وناهد ننشي، العمدة السابق لمدينة كالجاري في كندا، والبروفيسور جيرت بوكايرت من معهد كي يو لوفن للإدارة العام، ويون بلوندال، رئيس الإدارة العامة والميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى جانب نخبة من قادة المؤسسات بناء قدرات القطاع العام والخبراء والمختصين من 33 دولة و41 كلية حول العالم.

وبالمناسبة، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أهمية اجتماع شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) للكليات الحكومية لعام 2024 من أجل مناقشة استراتيجيات التحول في القطاع الحكومي على مستوى العالم، وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون الدولي في تطوير المؤسسات والكوادر الحكومية.

وأضافت: عرضنا في هذا الاجتماع تجارب حكومة دولة الإمارات في مجال التحول الحكومي، بما فيها مبادرات تمكين الكوادر الحكومية بمهارات المستقبل، ومشاريع تصفير البيروقراطية الحكومية، وجهود تفعيل الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز الجاهزية للمستقبل وأطر مأسستها في الجهات الحكومية الاتحادية.

ويهدف الملتقى السنوي إلى مناقشة عملية التحول في القوى العاملة، وتحديث نظم التعلم، واستراتيجيات قيادة التحول الثقافي والتنظيمي في القطاعات الحكومية، إلى جانب مناقشة وتحليل التحديات والتغييرات في القطاع العام مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في قيادة هذا التحول وتطوير أنظمة التعلم، وكيفية استجابة القوى العاملة للتغييرات العالمية.