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علوم الدار

«حمدان بن محمد الذكية» تخفض انبعاثات الكربون

«حمدان بن محمد الذكية» تخفض انبعاثات الكربون
31 مايو 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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عام الاستدامة
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في عصر التحول الرقمي السريع والوعي البيئي المتزايد، تبرز جامعة حمدان بن محمد الذكية كقوة رائدة في الابتكار والاستدامة. ولا تكتفي الجامعة بإعادة تشكيل مشهد التعليم العالي الذكي فحسب، بل تضع أيضاً معايير عالية لمسؤوليتها البيئية. 
وتسعى الجامعة إلى دمج مشاريعها التعليمية مع أهداف التنمية المستدامة الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع جهود الدولة لتحقيق أهداف مبادرة «عام الاستدامة» التي تمتد إلى عام 2024، حيث تتبنى الجامعة رؤية مستقبلية ورسالة مؤسسية تشكلان الأساس لاستراتيجيتها التي تضع الاستدامة في مقدمة أولوياتها، مستندة إلى ركائز التميز والتكنولوجيا والابتكار. وضمن هذه المنظومة الأكاديمية المتطورة، تحافظ الجامعة على موقعها الريادي في دعم ثقافة الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة.

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جامعة حمدان بن محمد الذكية
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