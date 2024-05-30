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علي النعيمي يلتقي سفير أستراليا لدى الدولة

على النعيمي لدى لقائه سفير أستراليا
30 مايو 2024 21:57

أبوظبي (الاتحاد)
التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الخميس، في أبوظبي، رضوان جدوت سفير كومنولث أستراليا لدى دولة الإمارات.
جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والتأكيد على الأهمية التي توليها قيادتا وحكومتا دولة الإمارات وأستراليا لتطوير علاقات التعاون والشراكة، إضافة إلى أهمية توطيد العلاقات البرلمانية بين الجانبين، للمساهمة في دعم جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين، والدفع بمختلف علاقات التعاون ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والطاقة المتجددة إلى آفاق أرحب، بما يحقق التطلعات والرؤى المستقبلية المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين، وخاصة أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط.

  • على النعيمي لدى لقائه سفير أستراليا
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كما تناول معالي النعيمي جهود دولة الإمارات الرامية إلى توطيد جسور التعاون والشراكة الفاعلة والمتوازنة مع دول العالم، وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، ونبذ الكراهية، ومكافحة التطرف والإرهاب.
وقال السفير الأسترالي إن بلاده تتطلع إلى تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصادية والثقافية والسياحية.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، كل من: سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

علي راشد النعيمي
لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية
المجلس الوطني الاتحادي
أستراليا
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