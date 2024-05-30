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حاكم الفجيرة يعزي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة

حمد الشرقي خلال تقديم واجب العزاء بحضور محمد الشرقي والشيوخ (وام)
31 مايو 2024 01:08

أبوظبي (وام)
قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة.

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وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة المنهل في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

حاكم الفجيرة
سعيد العتيبة
الإمارات
حمد بن محمد الشرقي
حمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
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