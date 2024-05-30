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اللجنة التحضيرية لمكتب شؤون الحجاج تغادر إلى الأراضي المقدسة

اللجنة التحضيرية لمكتب شؤون الحجاج تغادر إلى الأراضي المقدسة
31 مايو 2024 00:40

غادرت، عبر مطار زايد الدولي في أبوظبي، اللجنة التحضيرية لمكتب شؤون حجاج الدولة متجهة إلى المملكة العربية السعودية لتسليم وتجهيز مخيمات الحجاج في منى وعرفة ومزدلفة واستكمال التحضيرات اللازمة المتعلقة بشؤون الحجاج في الأراضي المقدسة تمهيداً لاستقبال حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعا الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أعضاء اللجنة إلى بذل الجهود والتفاني والإخلاص في العمل والابتكار في الحلول وإنجاز المهام قبل توافد حجاج الدولة إلى الأراضي المقدسة للاطمئنان على عدم وجود أي عقبات أو تحديات تواجه الخطط المرسومة، مؤكدا اهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بحجاج الدولة عبر تقديم أرقى الخدمات لهم وتهيئة البيئة المثالية والمريحة التي تمكنهم من أداء شعائر هذا الركن بكل سهولة ويسر، مشيدا "بدعم سموه للهيئة ولمكتب شؤون الحجاج ليتمكن من أداء دوره بكل مهنية واقتدار وتمنى لهم التوفيق في مهامهم وتحقيق التطلعات التي تنشدها القيادة الرشيدة، وتليق بمكانة دولتنا في خدمة شعبها وإسعاده".
تضم اللجنة التحضيرية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المكونة لمكتب شؤون حجاج الدولة ويقوم كل منهم بالتحضير اللازم في مجال اختصاصه والاستعداد الأمثل لتأدية المهمة بتميز خلال موسم الحج وإسعاد ضيوف الرحمن من حجاج الدولة.

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