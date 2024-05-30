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علوم الدار

«نسائية أم القيوين» تنظم ملتقى «الصحة النفسية»

«نسائية أم القيوين» تنظم ملتقى «الصحة النفسية»
31 مايو 2024 00:44

أم القيوين (وام)

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نظمت الجمعية النسائية بأم القيوين اليوم الملتقى التوعوي «الصحة النفسية وتأثيرها على الموظف»، الذي ألقى الضوء على أهمية الصحة النفسية في بيئة العمل وتأثيرها على جودة الحياة. 
وشملت فعاليات الملتقى ورقتي عمل قدمتهما الاختصاصية النفسية فاطمة راشد من مستشفى إبراهيم عبيد الله والمدربة خديجة أحمد آل مالك وناقشتا دور الصحة النفسية وأهميتها في إقامة مجتمع متماسك ومنتج، وأهم مهارات النجاح والمبادئ والشروط الواجب توفرها في مكان العمل لضمان الصحة النفسية لجميع العاملين، وخلق بيئة عمل جاذبة تحفز على مزيد من العمل والتقدم.
وناقش الملتقى كيفية الوقاية من اعتلالات الصحة النفسية المرتبطة بالعمل، وألقى الضوء على الإنهاك الوظيفي أو الإرهاق المهني، وهو حالة الإجهاد المزمن والإرهاق الجسدي والعقلي الناتجة عن الضغوط المستمرة والمطولة في مكان العمل.

الصحة النفسية
أم القيوين
الجمعية النسائية
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