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علوم الدار

الإمارات نائباً لرئيس الفريق العربي للأمن السيبراني

محمد الكويتي متحدثاً خلال الاجتماع (وام)
31 مايو 2024 00:46

أبوظبي (وام)

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تم انتخاب الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، نائباً لرئيس الفريق الإقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات المعني بالأمن السيبراني (SG17RG ARB)، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي استضافته مراكش بالمغرب خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري وترأسه المهندس بدر بن علي الصالحي رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني بسلطنة عُمان، بحضور 7 دول عربية على هامش معرض «جيتكس أفريقيا» 2024 الذي يحضره نحو 450 مشاركاً عربياً وأفريقياً من صناع القرار في القطاع العام، وقادة الأعمال، والمسؤولين الحكوميين، والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني والباحثين والأكاديميين.
وعرض الدكتور محمد الكويتي خلال الاجتماع تجربة دولة الإمارات في تعزيز وحماية منظومة الأمن السيبراني إضافة إلى أهم المبادرات المحلية والدولية التي أطلقتها بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.
وأعرب عن سعادته بالثقة التي منحتها المنطقة العربية للإمارات لتكون ممثلاً عن المجموعة، وهو ما يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة بهدف حماية منظومة الأمن السيبراني الإقليمي.. وأكد التزام الدولة بتحقيق الأهداف المشتركة للمجموعة في ضوء تمثيلها ضمن قطاع تقييس الاتصالات. 
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع ينعقد بصفة دورية لمراجعة واعتماد تقرير الاجتماع السابق للجنة، ومناقشة المبادرات المقدمة من الدول الأعضاء خلال الاجتماع.
وتعمل هذه المجموعة على بناء الثقة وتعزيز الأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، وتتناول وضع أفضل المعايير لحماية منظومة الأمن السيبراني بما في ذلك إدارة الأمن السيبراني والهياكل الأمنية للتطبيقات والشبكات والأطر وإدارة الهوية والبيانات الشخصية ‏وإنترنت الأشياء والهواتف الذكية والحوسبة السحابية وشبكات التواصل الاجتماعي والبيانات الضخمة.
ويقوم الفريق بالتنسيق مع كل مجموعات العمل الأخرى بالاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات العالمية المعنية بتطوير تلك المعايير، علاوة على منظمات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.

مجلس الأمن السيبراني
محمد الكويتي
الأمن السيبراني
الإمارات
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