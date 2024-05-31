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علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي الطلبة الإماراتيين خلال زيارته إلى الصين

رئيس الدولة يلتقي الطلبة الإماراتيين خلال زيارته إلى الصين
31 مايو 2024 09:01

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ..عدداً من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الصينية .. وذلك خلال زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية.

واطمأن سموه خلال اللقاء، على أحوال الطلبة وسير دراستهم، معرباً عن سعادته بلقائهم وحرص القيادة على توفير كل الظروف المواتية لهم للتركيز في الدراسة والتميز في تحصيل العلوم. ودعا سموه أبناءه الطلبة إلى المثابرة وبذل أقصى جهد في تحصيل العلوم حتى يعودوا إلى الوطن بحصيلة من المعارف والخبرات التي ينفعون بها أنفسهم وبلادهم كونهم وغيرهم من شباب الإمارات ثروة الوطن الحقيقية التي يراهن عليها لتحقيق طموحاته التنموية.. مؤكداً سموه أن الإمارات حريصة على الاستفادة من تجارب التنمية المتميزة في العالم ومنها التجربة الصينية.

كما حث صاحب السمو رئيس الدولة الطلبة على أن يقدموا صورة طيبة لبلادهم في الصين ويجسدوا أخلاقها وقيمها ومبادئها في سلوكياتهم وتصرفاتهم.. مشيراً إلى أنهم سيمثلون بعد عودتهم إلى البلاد جسراً ثقافياً بين الشعبين الإماراتي والصيني، ما سيعزز من العلاقات الثنائية، خاصة أن الثقافة عنصر مهم من عناصر هذه العلاقات.

 

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وتمنى سموه لهم التوفيق والنجاح والعودة إلى البلاد للمشاركة في مسيرة التنمية واستثمار ما حصلوا عليه من علوم وخبرات لخدمة أهدافنا التنموية. من جانبهم أعرب الطلبة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، وعبروا عن شكرهم لسموه لما يبديه من رعاية وتشجيع لهم ولشباب الوطن في الداخل والخارج، مشيرين إلى أن هذا اللقاء يمثل دفعة معنوية كبيرة لهم في دراستهم للعمل بجد واجتهاد حتى يكونوا عند حسن ظن صاحب السمو رئيس الدولة بهم ويعودوا إلى الوطن للقيام بدورهم في مسيرة التنمية.

حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو الدولة.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
الصين
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