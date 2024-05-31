رئيس الدولة يبحث مع رئيس مجلس الدولة الصيني سبل تعزيز علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، مع معالي لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية .. العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والصناعة والثقافة والتعليم وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالأولويات التنموية للبلدين .. وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى الصين.

ورحب رئيس مجلس الدولة الصيني، في بداية اللقاء، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً ما تمثله زيارته من أهمية كبيرة لحاضر العلاقات الثنائية ومستقبلها. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها البلدان خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والحرص المشترك على تفعيلها بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين خاصة في المجال التنموي.

كما تطرق اللقاء إلى التطور الذي شهدته علاقات البلدين خلال السنوات الماضية، والرؤى المشتركة بشأن تعزيزها وتوسيع آفاقها واستثمار الفرص المتاحة في مسارها خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارة الصين.