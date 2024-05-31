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علوم الدار

رئيس الدولة يغادر الصين في ختام زيارة دولة

رئيس الدولة يغادر الصين في ختام زيارة دولة
31 مايو 2024 09:42

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، بكين في ختام زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، استمرت يومين.

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ورافق سموه خلال الزيارة وفد ضم كلاً من: سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة اللواء الركن مسلم الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة خالد محمد جديد الشحي نائب رئيس بعثة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة طارق عبد الرحيم الحوسني الأمين العام لمجلس توازن، وسعادة معمر عبدالله أبوشهاب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
الصين
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