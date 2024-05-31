غداً يبدأ حظر الصيد بـ «التحويط» في مياه الدولة



سعيد أحمد (أبوظبي)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، حظر صيد الأسماك السطحية بطريقة الصيد بشباك الحلاق "التحويط" في مياه الدولة، اعتباراً من 1 يونيو 2024 وحتى 1 نوفمبر 2025، وفقاً للقرار الوزاري رقم "468" لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك.

ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على تنظيم مواسم الصيد وموائمتها بالفترات الزمنية، التي تتناسب مع طرق الصيد المعمول بها في الدولة، ولإتاحة الفرصة للصيادين الاستفادة من مزاولتهم حرفة الصيد، مع مراعاة كافة الاعتبارات الكفيلة بحماية البيئة البحرية واستدامة مخزون الثروة السمكية، ولضمان العمل بحرفة الصيد ووصولها إلى أجيال المستقبل.

وتتنوع طرق صيد الأسماك السطحية بالدولة، ويختلف وفرتها ومواقع تجمعاتها بحسب المواسم على مدار فصول السنة، وتصاد بطرق مختلفة منها شباك الحلاق والخيط والصنارة بالحداق أو اللفاح وأيضاً الضغوة والمناصب الثابتة، في حال تواجد هذه الأسماك بالمناطق الساحلية.

وحسب الدراسات البيولوجية التي قام بها مركز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة، فإن مواسم تكاثر الأسماك السطحية منها أسماك الكنعد يكون من مارس إلى يونيو وأسماك القباب من مايو إلى يوليو، وأسماك الضلع من أبريل حتى يوليو وأسماك الدردمان من مارس إلى مايو، وأسماك الجد على فترتين الأولى من مايو إلى يوليو والثانية في نوفمبر، الأمر الذي يتطلب استمرار الجهود في خفض جهد الصيد على كافة الأنواع، بما فيها الأنواع السطحية خاصة في مواسم تكاثرها لضمان استدامة مخازينها، وعدم تأثرها مستقبلاً، وتأثر الصيادين المستفيدين العاملين بمختلف طرق الصيد المسموح بها لصيد هذه الأنواع.

وبموجب القرار يسمح للصيادين المرخصين من الوزارة، والذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع "طراد" صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق "التحويط"، وحدد القرار في مادته الثانية فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 مايو من العام الذي يليه.

وحددت مواد القرار المواصفات الفنية للشباك المسموح باستخدامها خلال فترة السماح، كما حدد المناطق المسموح فيها بالصيد باستخدام الشباك. وحظر القرار استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائيـة أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشباك النايلون متعددة الطبقات خلال فترة السماح.

وحظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ملزماً الصيادين بضرورة التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، كما حظر تركيب وحمل أكثر من رافعة بحرية "ونش" على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، وحظر إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق "التحويط".

ويتاح للصيادين خلال فترة حظر الصيد للأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق الانتقال للعمل بطرق صيد بديلة مثل القراقير أو الضغوة أو الخيط والصنارة دون الحاجة إلى تغيير الطريقة في بطاقة رخصة قارب الصيد.