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علوم الدار

حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة

حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
31 مايو 2024 16:31

قدم صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، خلال زيارة سموّه مجلس الدكتور مانع سعيد بن أحمد العتيبة بمنطقة المنهل في أبوظبي.

وأعرب سموّه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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وأشاد سموّه بمناقب الراحل، وإسهاماته الوطنية والمجتمعية، مؤكّداً أن دولة الإمارات فقدت أحد رجالاتها الأوفياء، وقامةٌ وطنية استثنائية بإخلاصه وانتمائه بعد رحلة ثرية بمجال العمل الوطني المخلص أمضاها في خدمة الوطن والمجتمع بكل تفان وإخلاص في مختلف المهام التي شغلها.

رافق صاحب السمو حاكم عجمان في تقديم واجب العزاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب حاكم عجمان.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
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