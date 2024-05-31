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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
31 مايو 2024 18:07

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ليلاً على البحر وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً صباح الأحد. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:30، والجزر الأول عند الساعة 14:23 والجزر الثاني عند الساعة 03:23.
 في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 16:53، والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 00:00.

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المصدر: وام
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