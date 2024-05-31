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حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة زايد

حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة زايد
31 مايو 2024 19:54

 استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المواطنين في مجلس مدينة زايد، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والخدمات التي تقدم في مختلف مدن منطقة الظفرة وتوفير سبل الاستقرار والحياة الكريمة لهم.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم واطمأن على أحوالهم.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم.

من ناحية أخرى، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، المواطن غانم المزروعي، وذلك في منزله بمدينة زايد.

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ورحب المواطن بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن سعادته وأسرته وفرحة أهالي المنطقة بهذه الزيارة وتشريفه لهم.

وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، مشيراً إلى سعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.

حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين بمنطقة الظفرة.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
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مدينة زايد
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